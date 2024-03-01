В Санкт-Петербурге таможенники нашли 11 кг кокаина в бананах из Бельгии

Сотрудники таможни обнаружили крупную партию наркотиков в коробках с бананами, экспортированными из Бельгии. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Судно прибыло в Большой порт Санкт-Петербурга из бельгийского Антверпена. В одном из контейнеров обнаружили несколько брикетов с белым порошком, который отправили на экспертизу. Специалисты подтвердили, что в пакетах был кокаин.

Общий вес запрещенного вещества составляет 11 килограммов, партия оценивается в 165 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube