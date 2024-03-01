В Санкт-Петербурге таможенники нашли 11 кг кокаина в бананах из Бельгии

Сотрудники таможни обнаружили крупную партию наркотиков в коробках с бананами, экспортированными из Бельгии. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Судно прибыло в Большой порт Санкт-Петербурга из бельгийского Антверпена. В одном из контейнеров обнаружили несколько брикетов с белым порошком, который отправили на экспертизу. Специалисты подтвердили, что в пакетах был кокаин.
Общий вес запрещенного вещества составляет 11 килограммов, партия оценивается в 165 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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