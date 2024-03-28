Адвокат заявил, что петербуржец держал дочь на цепи из-за плохого характера

Суд арестовал на время следствия 43-летнего петербуржца, которого обвинили в истязании 12-летней дочери. Ребенка периодически морили голодом, запирали в комнате и сажали на цепь. Адвокат пытался оправдать действия обвиняемого тем, что девочка сама неидеальна.

Прокуратура поддержала ходатайство следователя об аресте обвиняемого с учетом систематических побоев малолетней дочери и жестокого обращения, сообщила пресс-служба ведомства. На допросе подозреваемый рассказал, что жил в Белоруссии с женой и дочерью, но женщина слишком пристрастилась к алкоголю. Мужчина увез дочь в Петербург и стал воспитывать, как мог. Он держал девочку на цепи, чтобы она не ходила гулять, за проступки морил голодом и запирал в комнате, оставляя ведро, чтобы не водить ребенка в туалет.

Во время судебного заседания адвокат петербуржца Сергей Бакулин просил не брать его подзащитного под стражу. В качестве доводов в пользу жестокого отца адвокат заявил, что девочка вела себя не идеально, а отец не справлялся с воспитанием, потому что был болен. Сторона защиты обвинила органы опеки в том, что они плохо справлялись с работой и не занимались семьей, где был только один родитель, пишет портал 78.ru.

Полиция узнала об истязаниях, когда девочка попала в больницу. Во время одной из ссор ребенок сильно ударился рукой о стену, пришлось обратиться за медицинской помощью.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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