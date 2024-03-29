Силы ПВО сбили 15 снарядов «Вампир» над Белгородской областью

Минобороны России сообщило об уничтожении 15 снарядов реактивной системы залпового огня «Вампир» над Белгородской областью. Украинские войска предприняли попытку атаковать регион в ночь на пятницу, 29 марта. Реактивные снаряды перехвачены дежурными средствами ПВО, уточнили в ведомстве.

Ранее о сбитых на подлете к Белгороду 15 воздушных целях сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, никто не пострадал. Глава области уточнил, что в Белгороде выбиты окна в 37 квартирах 17 многоквартирных домов, осколки снаряда серьезно повредили балкон одной квартиры. Также повреждено остекление в «Белгород Арене» и гимназии №22. По предварительной информации, осколками посечены 12 автомобилей.

В поселке Дубовое Белгородского района повреждена кровля в частном доме, добавил Гладков. В селе Репное посечен осколками один автомобиль.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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