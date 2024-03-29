Израиль казнил 200 человек в больнице «Аль-Шифа»

Израильские военные убили 200 палестинцев и задержали еще тысячу в больнице «Аль-Шифа» на севере сектора Газа, сообщило правительство анклава. Общее число убитых в секторе достигло 32 552 человек.

«Израильская армия разбомбила и разрушила здания, в которых находился медицинский персонал и насильственно перемещенные палестинцы, вывела их из больницы под предлогом допроса, подвергла пыткам или казнила», – цитирует сообщение правительства Газы агентство «Анадолу».

Военные увезли еще тысячу палестинцев как подозреваемых в связях с ХАМАС. Люди внутри больничного комплекса сообщили, что ЦАХАЛ до сих пор бьет по зданиям больницы из артиллерии. Палестинские власти обвинили мировое сообщество в попустительстве жестокости израильских военных.

«Неспособность международного сообщества занять четкую и решительную позицию, когда больница «Аль-Шифа» подверглась первому налету и бомбардировке, подтолкнула Израиль к нападениям на больницы и медицинские центры», – говорится в сообщении.

Число погибших от израильских ударов жителей сектора Газа достигло 32 552 человек, раненых – 74 980 человек.

20 марта израильская армия подорвала одно из зданий больничного комплекса «Аль-Шифа». На тот момент убитыми числились 90 человек, в число которых входили пациенты и беженцы. ЦАХАЛ атаковала людей на территории больницы во время вечернего приема пищи в рамках Рамадана. Движение ХАМАС осудило «кровавую резню» в «Аль-Шифе».

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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