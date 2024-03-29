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Пятница, 29 марта 2024, 11:29 мск

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ФСБ раскрыла в ЛНР украинского шпиона

В Луганской народной республике задержан местный житель, передававший украинской разведке информацию о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России в хоне специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по ЛНР. Возбуждено уголовное дело.

По данным спецслужбы, мужчина, руководствуясь личными мотивами, собирал и передавал сотрудникам Главного управления разведки Минобороны Украины сведения о местах дислокации подразделений российской армии, задействованных в СВО, передает ТАСС.

В настоящее время против задержанного ведется расследование. Мужчина стал фигурантом дела о шпионаже.

Ранее сообщалось о задержании сотрудниками ФСБ жителя Алешек Херсонской области по подозрению в подготовке терактов против представителей власти и силовых структур. В ходе обыска у мужчины изъяли взрывчатку и противопехотные мины.

Луганск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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