ФСБ раскрыла в ЛНР украинского шпиона

В Луганской народной республике задержан местный житель, передававший украинской разведке информацию о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России в хоне специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по ЛНР. Возбуждено уголовное дело.

По данным спецслужбы, мужчина, руководствуясь личными мотивами, собирал и передавал сотрудникам Главного управления разведки Минобороны Украины сведения о местах дислокации подразделений российской армии, задействованных в СВО, передает ТАСС.

В настоящее время против задержанного ведется расследование. Мужчина стал фигурантом дела о шпионаже.

Ранее сообщалось о задержании сотрудниками ФСБ жителя Алешек Херсонской области по подозрению в подготовке терактов против представителей власти и силовых структур. В ходе обыска у мужчины изъяли взрывчатку и противопехотные мины.

Луганск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube