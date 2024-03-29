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Пятница, 29 марта 2024, 15:03 мск

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В Калуге пять человек пострадали при столкновении военного грузовика с автобусом

В Калуге пять человек пострадали в ДТП с участием военного грузовика и пассажирского автобуса. Причины аварии устанавливаются.

ДТП произошло на Московской улице. Грузовик с военными номерами врезался в автобус, в котором на тот момент находилось 12 человек. После этого автобус протаранил ограждение у края проезжей части.

На место прибыли сотрудники экстренных служб и скорой помощи.

«Пострадало 5 человек, все доставлены в областную больницу. Детей среди пострадавших нет», – написал глава областного минздрава Константин Пахоменко в своем телеграм-канале.

Калуга, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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