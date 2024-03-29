В Петербурге ребенок проглотил более 40 таблеток и попал в больницу

Четырехлетний мальчик проглотил более 40 таблеток, пока остался без присмотра взрослых. Ребенка в состоянии средней степени тяжести отвезли в больницу, пишет портал 78.ru.

ЧП случилось в одном из домов в Приморском районе Петербурга. 44-летняя мать ребенка рассказала, что отошла на кухню за водой. Препарат для лечения бронхиальной астмы лежал на тумбочке, но когда женщина вернулась, упаковка таблеток была пуста.

Прибывшая скорая оценила состояние ребенка как средней степени тяжести и диагностировала отравление смесью препаратов. Кроме 27 таблеток мальчик проглотил еще 15 «Витамишек».

В Свердловской области трехлетняя девочка наелась наркотиков, оставшись дома с сожителем матери.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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