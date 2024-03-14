В Полевском ребенок наелся наркотиков, пока мама ходила по делам

ЧП в Полевском: маленький ребенок наелся наркотиков, пока мама ходила по делам.
По предварительной информации, 11 марта 2024 года мать на некоторое время оставила трехлетнюю дочь в квартире по ул. Розы Люксембург с сожителем.
Во время прогулки с ребенком мать заметила странное поведение дочки. Несовершеннолетняя бригадой скорой помощи была доставлена в больницу.
По результатам анализов ребенку был поставлен диагноз – отравление психоактивным веществом.
Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст оценку соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.
Кроме того, прокуратура поставила на контроль проведение доследственной проверки.
Полевской, Елена Васильева
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