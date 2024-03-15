Отравилась мефедроном. Стали известны подробности инцидента с двухлетней девочкой в Полевском

Стали известны подробности инцидента в Полевском, где чуть не погибла двухлетняя девочка, которая съела наркотики сожителя своей матери. Все случилось в понедельник, 11 марта. Девочку увезли в местную больницу на скорой.

У ребенка было сильное психомоторное возбуждение, какое обычно возникает после приема мефедрона, рассказал источник «Нового Дня». При его употреблении поражаются сердечно-сосудистая система, органы дыхания, поэтому причиной смерти часто становится либо остановка сердца, либо остановка дыхания. Ребенка удалось спасти. Ее жизни ничего не угрожает.

Известно, что девочка употребила сравнительно небольшую дозу запрещенного вещества. Тем не менее сожителю ее матери грозит ответственность вплоть до уголовной.

Екатеринбург, Елена Сычева

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