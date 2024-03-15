российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 15 марта 2024, 10:09 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Отравилась мефедроном. Стали известны подробности инцидента с двухлетней девочкой в Полевском

Стали известны подробности инцидента в Полевском, где чуть не погибла двухлетняя девочка, которая съела наркотики сожителя своей матери. Все случилось в понедельник, 11 марта. Девочку увезли в местную больницу на скорой.

У ребенка было сильное психомоторное возбуждение, какое обычно возникает после приема мефедрона, рассказал источник «Нового Дня». При его употреблении поражаются сердечно-сосудистая система, органы дыхания, поэтому причиной смерти часто становится либо остановка сердца, либо остановка дыхания. Ребенка удалось спасти. Ее жизни ничего не угрожает.

Известно, что девочка употребила сравнительно небольшую дозу запрещенного вещества. Тем не менее сожителю ее матери грозит ответственность вплоть до уголовной.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Ссылки по теме

В Полевском ребенок наелся наркотиков, пока мама ходила по делам

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,