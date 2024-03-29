Дрон ВСУ атаковал Белгород: один человек погиб и двое пострадали

В Белгороде украинский беспилотник ударил по многоквартирному жилому дому. В результате взрыва погиб мужчина, еще два человека пострадали. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Супруга погибшего мужчины получила закрытую черепно-мозговую травму, рваные раны лица и поверхностный ожог бедра. Бригадой скорой женщина доставлена в областную клиническую больницу. Еще один житель самостоятельно обратился в городскую больницу №2 – у мужчины осколочное ранение поясничной области», – написал глава области в своем телеграм-канале.

На данный момент известно, что в пяти квартирах повреждены окна и балконные остекления. Также повреждения получил легковой автомобиль, припаркованный рядом с домом.

На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее Минобороны России сообщило, что за день средствами ПВО в Белгородской области уничтожены два беспилотника ВСУ.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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