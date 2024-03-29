В московской криптобирже, где прошли обыски, пожаловались на СМИ

Криптобиржа Beribit, где в пятницу, 29 марта, прошли обыски, выпустила сообщение, в котором пожаловалась на то, что «новостные каналы разгоняют негативные новости на фоне ужасных событий в Крокусе».

В официальном заявлении, опубликованном в Telegram-канале криптобиржи, в частности, говорится: «В свете новостей, связанных с проведением мероприятий в офисе биржи, мы хотели бы предоставить нашим клиентам и партнерам достоверную и прозрачную информацию о происходящем. Мы хотим заверить всех наших клиентов и партнеров, что средства и данные наших пользователей находятся в полной безопасности, и в ходе проверки не было обнаружено никаких нарушений или оснований для санкций против нашей платформы».

«Отдельно хотим подчеркнуть, что, к сожалению, некоторые новостные каналы разгоняют негативные новости на фоне ужасных событий в Крокусе, которые никак не связаны с мероприятиями, связанными с нашей платформой», – отметили в Beribit.

Ранее сегодня СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах сообщили, что сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в офисе криптобиржи Beribit в деловом центре «Москва-Сити» в башне «Федерация». Согласно данным агентства ТАСС, правоохранительные органы изъяли технику и оборудование в ходе обыска.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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