Завершено расследование уголовного дела о фиктивной постановке на миграционный учет иностранцев в Москве

Следственный комитет России в пятницу, 29 марта, сообщил, что в Москве завершено расследование уголовного дела преступного сообщества, которое занималось фиктивной постановкой иностранцев на миграционный учет под покровительством руководителей ОВМ ОМВД России.

В сообщении, опубликованном вTelegram-канале столичного СК говорится: «Следственным управлением по Северному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении двух организаторов и десяти участников преступного сообщества. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)».

«С 2019 по 2022 год соучастники создали преступное сообщество с целью совершения тяжких преступлений в сфере незаконной миграции на территории Московского региона. Ими была выстроена работа хостелов на территории г. Москвы и Московской области, где велась массовая фиктивная постановка на миграционный учет иностранных граждан, в том числе находящихся на территории РФ в нарушение действующего миграционного законодательства. Кроме того, члены преступного сообщества осуществляли работу в офисе, в котором предоставляли услуги по изготовлению различных миграционных документов для иностранных граждан, в том числе миграционных карт с отметками о пересечении государственной границы без фактического выезда с территории России, тем самым легализуя этих граждан, в число которых также входили иностранцы, причастные к совершению иных преступлений. Преступная деятельность фигурантов осуществлялась под покровительством руководителей и должностных лиц ОВМ ОМВД России по району Западное Дегунино г. Москвы», – добавили в Следственном комитете.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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