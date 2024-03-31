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Воскресенье, 31 марта 2024, 13:33 мск

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Над Белгородской областью сбито 10 «Вампиров»

Сегодня около 07:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Об этом сообщило министерство обороны России.

«Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью», – подчеркнули в ведомстве.

Как уточнил глава региона Вячеслав Гладков, сигнал ракетной опасности действовал в Белгороде и Белгородском районе.

Белгород, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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