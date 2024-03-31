Украинские беспилотники пытались атаковать Ярославскую область

Сегодня около 06:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам Ярославской области.

Как сообщило министерство обороны РФ, дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских БпЛА.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев со своей стороны отметил, что на месте падения беспилотников разрушений и пострадавших нет.

«На территории региона могут находиться фрагменты подавленных БПЛА, которые важны для следствия. При их обнаружении отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112», – уточнил глава региона в своем телеграм-канале.

Ярославль, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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