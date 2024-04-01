Над Белгородской областью перехватили два украинских дрона

Система противоздушной обороны в ночь на понедельник, 1 апреля, пресекла атаку двух украинских беспилотников самолетного типа на Белгородскую область. Об этом сообщило Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над территорией Белгородской области», – сказано в сообщении.

Информации о пострадавших и повреждениям на земле нет.

Накануне три села в Белгородской области подверглись атакам ВСУ с помощью дронов-камикадзе. Под удар попали села Богун-Городок и Цаповка Борисовского района, а также село Долгое Валуйского городского округа. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Обошлось без пострадавших, однако повреждены частный жилой дом, ЛЭП и четыре транспортных средства на парковке сельхозпредприятия.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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