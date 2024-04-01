В Забайкалье грузовой поезд сбил легковушку

Грузовой поезд сбил выехавший на переезд легковой автомобиль в Забайкальском крае. Водитель машины погиб на месте, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

ЧП случилось около 14:45 по местному времени 1 апреля на станции Зун-Торей. Водитель выехал на нерегулируемый железнодорожный переезд перед идущим поездом. Машина не успела пересечь пути, и локомотив врезался в автомобиль.

«Машинист локомотива применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Водитель автомобиля погиб на месте. Борзинская транспортная прокуратура организовала проверку», – говорится в сообщении.

В Стерлитамаке на переезде столкнулись машина скорой помощи и тепловоз. Один человек погиб, четверо попали в больницу, из них один – в реанимацию.

Зун-Торей, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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