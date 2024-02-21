В Стерлитамаке тепловоз врезался в машину скорой – пациент погиб

Машина скорой помощи и тепловоз столкнулись на железнодорожном переезде в Стерлитамаке. Один человек погиб, четверо попали в больницу, из них один – в реанимацию.

Авария случилась вечером 20 февраля на улице Стерлибашевский тракт. По данным ГИБДД Башкирии, водитель скорой оказался на пути движущегося маневрового тепловоза. Находившийся в машине пациент умер на месте. Еще четыре человека с разными травмами доставлены в городскую больницу №1.

«Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии в реанимации, состояние остальных пациентов врачи оценивают как средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Ситуация взята на контроль руководством республики», – сообщили в региональном минздраве.

Следователи установили, что водитель спешил доставить тяжелого пациента в больницу и решил проскочить переезд несмотря на запрещающий сигнал, пояснили в Центральном МСУ на транспорте СКР. Проводится доследственная проверка. Транспортная прокуратура также проверяет причины и обстоятельства ДТП.

В Оренбургской области два человека погибли в результате столкновения автомобиля с товарным составом. Lada Priora на железнодорожном переезде не уступила преимущество поезду.

Стерлитамак, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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