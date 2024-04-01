Взрыв прогремел в кафе в центре Воронежа

Взрыв произошел в одном из кафе в Воронеже на улице Ленина. В здании выбило витринные стекла. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

Инцидент произошел в кафе «Чайхана». По свидетельству очевидцев, в заведении сначала разбились витринные стекла, а затем раздался взрыв, сообщают «Вести Воронеж».

Сейчас здание кафе оцеплено. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия.

Как сообщает телеграм-канал Mash, причиной взрыва в кафе, предварительно, стала брошенная в окно граната.

По информации правоохранителей, пострадавших в результате инцидента нет, передает ТАСС. Источник агентства в оперативных структурах региона назвал причиной произошедшего «конфликт предпринимательских интересов».

Воронеж, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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