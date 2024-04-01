Подростки проломили голову восьмилетке в Петербурге

Группа подростков избила восьмилетнего мальчика в Приморском районе Петербурга. Старшие ребята потащили ребенка на стройку, откуда он едва смог выбраться из-за травм, пишет портал 78.ru.

Мать восьмилетнего мальчика рассказала, что соседские мальчишки устроили ее сыну «темную». Они отвели его на стройку на Дальневосточном проспекте, там отобрали телефон и сильно избили. Мальчик с трудом выбрался со строительной площадки и позвал на помощь.

Среди прочих травм у ребенка пробита голова. О мотивах нападения не сообщается. Проводится проверка инцидента.

В Новосибирске подростки избили сверстника и бросили его под колеса проезжавшей машины.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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