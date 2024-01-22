В Новосибирске подростки избили сверстника и бросили под машину

В Новосибирске подростки избили сверстника и бросили его под колеса проезжавшей машины. Глава Следственного комитета поручил возбудить уголовное дело в связи с инцидентом, сообщили в пресс-службе ведомства.
Драка подростков 18 января попала на камеры видеонаблюдения, сообщил паблик «Моя Первомайка» во «ВКонтакте». Двое подростков вышли из автобуса, а следом за ними еще четверо. Группа молодых людей несколько минут задирала двух друзей, а потом один из нападавших ударом ноги повалил подростка на асфальт. Вся группа избивала упавшего парня руками и ногами, а потом его выволокли на проезжую часть под колеса проезжавшей машины.
«Родственница намерена обратиться с заявлением не только о групповом нанесении телесных повреждений, но и о травле пострадавшего. Личности нападавших ей уже известны», – говорится в сообщении паблика.
Управление СКР в регионе начало следственную проверку, но глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения подростка.
В Феодосии 14-летний школьник жесткого избил 17-летнего знакомого.
Новосибирск, Наталья Рязанова
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