В Красноярском крае вертолет Ми-8 совершил внеплановую посадку

Вертолет Ми-8 авиакомпании «ЮТэйр-Вертолетные услуги» совершил незапланированную посадку в Красноярском крае. Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку инцидента, сообщили в ведомстве.

Около 14:00 по местному времени вертолет Ми-8 приземлился в Туруханском районе, хотя посадка там не была запланирована. Вертолет пошел на посадку по технической причине, которая не уточняется. На борту находились три члена экипажа, они не пострадали.

Коммерческий вертолёт Ми-8 совершил вынужденную посадку под Ямбургом в ЯНАО. На борту находились девять пассажиров и три члена экипажа, никто не пострадал.

Красноярск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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