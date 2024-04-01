В Москве эвакуировали Курский вокзал

Московская железная дорога (МЖД) в понедельник, 1 апреля сообщила, что с территории Курского вокзала эвакуированы все пассажиры в связи с работой правоохранительных органов.

В сообщении, опубликованном в телеграм-канале МЖД, говорится: «На время работы правоохранительных органов на Курском вокзале Москвы проводится оповещение пассажиров. Все они выведены с территории вокзала. Организован проход пассажиров на платформы в обход вокзала через третий тоннель .На движение поездов ситуация не повлияла».

Как сообщают столичные СМИ, правоохранители проверяют Курский вокзал после сообщения о минировании.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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