В Свердловской области в шахте погиб рабочий

Министерство здравоохранения Свердловской области в понедельник, 1 апреля, сообщило о гибели одного человека и четырех пострадавших в результате обвала горной породы на шахте «Северопесчанская».

В пресс-службе Свердловского минздрава сказали, что в результате обвала на шахте «Северопесчанская» «один рабочий в тяжелом состоянии, двое в состоянии средней степени тяжести, четвертый отказался от госпитализации, пятый погиб».

Пресс-служба шахты «Северопесчанская» сообщила, что «тело погибшего рабочего поднято на поверхность».

В региональном управлении Следственного комитета РФ сообщили о возбуждении уголовного дела после обрушения горной породы на шахте «Северопесчанская».

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). В настоящее время спасательные работы продолжаются. …По предварительным данным, в 18:49 по местному времени (16:49 мск) под землей произошло разрушение горной породы, что могло привести к обрушению на отметке 338 м. СК возбудил уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов)», – сказали в СК РФ по Свердловской области.

Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, со своей стороны, заявил: «Личности всех пострадавших рабочих сотрудниками полиции уже установлены. Это четверо местных жителей, среди которых Никита К., 1987 года рождения, Николай М., 1977 года рождения, оба – машинисты скреперной лебедки; проходчик Дмитрий О., 1987 года рождения, из города из Североуральска, и его коллега – Владимир К., 1996 года рождения, а также буровик Сергей Ф., 1979 года рождения».

В момент взрыва в шахте находились 106 человек, большинство вышли самостоятельно.

Екатеринбург, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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