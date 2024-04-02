В ближайшее время шахта «Северопесчанская» начнет работать в обычном режиме (ФОТО)

В ближайшее время шахта «Северопесчанская» начнет работать в обычном режиме, никаких обвалов не было. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе шахты, сигнал о нештатной ситуации на верхней залежи горизонта – 320 м шахты «Северопесчанская» – поступил на пульт диспетчера 1 апреля в 18:43. Вероятная причина ЧП – нарушение технологии взрывных работ, пострадали четыре работника шахты. Еще один сотрудник, находившийся поблизости, не пострадал и после медицинского осмотра был отпущен домой.

На предприятии были оперативно организованы спасательные работы. Троих человек удалось эвакуировать и доставить в лечебное учреждение, где им была оказана необходимая помощь.

«К огромному сожалению, один работник предприятия, мужчина 1987 года рождения, погиб. Его тело было поднято спасателями на поверхность. Руководство и коллектив шахты «Северопесчанская» выражают самые искренние соболезнования близким погибшего и не оставят их без всесторонней помощи», – отметили в пресс-службе шахты.

Следует отметить, что погибший мужчина был принят на должность проходчика в начале марта этого года и проходил стажировку. Почему с недавно принятым работником произошел трагический инцидент, приведший к таким печальным последствиям, предстоит установить в ходе расследования.

В настоящее время на предприятии работает специально созданная комиссия, которая оказывает полное содействие сотрудникам правоохранительных и надзорных органов.

Оперативно проведенное обследование показало, что никаких конструктивных нарушений и тем более обвалов и обрушений взрыв в шахте не произвел. Работа в выработке, где случилось ЧП, приостановлена на время проведения следственных действий, на других выработках шахты «Северопесчанская» после проведения тщательного обследования к работе допущен весь персонал.

Краснотурьинск, Елена Васильева

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