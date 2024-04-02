В Псковской области остановили машину с начиненными взрывчаткой иконами

Спецслужбы обнаружили взрывчатку в православных иконах и церковной утвари, привезенных с Украины. Об этом сообщает ФСБ России.

«В ходе досмотра сотрудниками ФСБ России автомобиля на международном автомобильном пункте пропуска «Убылинка» (Псковская область, латвийско-российский участок государственной границы) во ввозимой в РФ партии православных икон и церковной утвари с Украины обнаружена взрывчатка иностранного производства», – говорится в сообщении.

Совместно с таможенниками сотрудники ФСБ перекрыли трансграничный контрабандный канал доставки в страну взрывчатки с украинской территории транзитом через европейские государства.

Уголовное дело возбуждено по факту незаконного перемещения через российскую границу взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору. Задержан один подозреваемый. Правоохранители устанавливают организаторов и соучастников преступления.

Псков, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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