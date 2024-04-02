Над Липецкой областью нейтрализовали беcпилотник самолетного типа

Беспилотник подавлен в Становлянском районе Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, никто не пострадал.

«БПЛА самолетного типа был обнаружен и подавлен дежурными средствами в Становлянском районе. На месте работают сотрудники правоохранительных органов», – написал глава области в своем телеграм-канале. Артамонов добавил, что пострадавших и разрушений нет.

Во вторник утром на всей территории Липецкой области была объявлена воздушная тревога в связи с тем, что у границ региона заметили беспилотники.

В 10:07 мск губернатор региона сообщил об отбое воздушной опасности.

Напомним, воздушная тревога объявлялась в Липецкой области также минувшей ночью, она действовала полтора часа.

Липецк, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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