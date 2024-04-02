Дрон ВСУ сбросил две бомбы на белгородское село

ВСУ атаковали село Долгое Валуйского округа Белгородской области с помощью беспилотника. Никто не пострадал, однако повреждены два жилых дома и автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Вражеский дрон сбросил на село два взрывных устройства. В результате атаки «выбиты окна в двух частных жилых домовладениях и поврежден один легковой автомобиль», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале. На месте работают оперативные службы, добавил Гладков.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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