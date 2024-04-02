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Вторник, 2 апреля 2024, 14:40 мск

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Самолет с пассажирами выкатился за пределы ВПП под Красноярском

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Самолет с пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Светлогорске Красноярского края. Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку инцидента, сообщили в ведомстве.

Самолет Ан-24 авиакомпании «КрасАвиа» выполнял регулярный рейс из Красноярска в Светлогорск и около 15:00 по местному времени прибыл в пункт назначения. Но после посадки борт не остановился, а выкатился за пределы ВПП.

«На борту самолета находилось 15 пассажиров, из них двое несовершеннолетние. Организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются», – говорится в сообщении ведомства.

Sukhoi Superjet с российскими фигуристами выкатился за пределы ВПП в Саранске. Самолет совершал рейс из Москвы в Саранск. Никто не пострадал.

Красноярск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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