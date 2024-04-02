ООН, ВОЗ и ЕС возмутились убийством волонтеров Израилем

Мировое сообщество возмутилось тому, что от удара израильских военных погибли семь сотрудников гуманитарной организации в секторе Газа. ООН, ВОЗ, руководство ЕС и КНР осудили действия Израиля.

Днем 1 апреля ЦАХАЛ ударила по бронемашинам с логотипом благотворительной организации World Central Kitchen (WCK). В результате погибли семь человек, среди которых были граждане Австралии, Польши, Великобритании, США, Канады и Палестины. Машины находились в том районе анклава, где военная операция не ведется, подчеркнули в WCK. В организации случившееся назвали трагедией.

В ООН и ВОЗ сделали похожие заявления с осуждением действий Израиля, намеренно нацеленных на сотрудников гуманитарной организации.

«Я шокирована и убита горем из-за трагической гибели членов команды WCK во время доставки продовольственной помощи в Газу. Атаки на представителей гуманитарного сообщества неприемлемы», – написала исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Синди Маккейн в своем блоге.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус осудил инцидент и задался вопросом, сколько еще людей погибнет до того, как Израиль выполнит резолюцию ООН о прекращении огня.

Дипломаты Китая и Бельгии призвали Израиль немедленно прекратить огонь в секторе Газа. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и еврокомиссар, ответственный за кризисное управление и гуманитарную помощь Янез Ленарчич резко осудили атаку Израиля, призвав в своих блогах к немедленному перемирию.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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