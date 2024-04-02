Под Брянском задержали организатора незаконной миграции с Украины

В Брянской области задержали мужчину, который организовал поток нелегальных мигрантов с Украины. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

«УФСБ России по Брянской области во взаимодействии с пограничным управлением ФСБ задержан с поличным гражданин Российской Федерации, причастный к деятельности преступной группы, специализирующейся на организации незаконной миграции», – говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, в январе мужчина организовал незаконный въезд четверых граждан Украины вне пунктов пропуска. При этом нарушитель знал правила пересечения государственной границы РФ и понимал, что совершает преступление.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Злоумышленник и иностранцы задержаны. Проводится расследование.

Брянск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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