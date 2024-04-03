В Ленобласти нашли скелет с оторванной стопой

Мужчина нашел человеческие останки около деревни Холомцы в Ленинградской области. У скелета оказалась оторвана стопа, пишет портал 78.ru.

2 марта полиция приняла сообщение о найденных останках человека. В лесу около деревни Холомцы в Лужском районе лежал скелет, предположительно, мужчины. Специалисты предположили, что погибшему было около 30-40 лет. На момент смерти он был одет в чёрные брюки с ремнём.

Останки отправили в морг для установления личности и причины смерти. Полиция выясняет, при каких обстоятельствах погибший попал в лес.

Ранее в том же районе нашли мужские останки между деревнями Лужки и Владычкино. Рядом с костями человека нашли телефон, емкость с таблетками, два свитера и ботинок.

Холомцы, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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