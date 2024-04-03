В Петербурге девочка попала в реанимацию после побоев матери

Десятилетняя девочка в тяжелом состоянии поступила в больницу в Петербурге после избиения ремнем. Предварительно, побои нанесла мать ребенка, пишет «Фонтанка».
Мать привела девочку в поликлинику Калининского района из-за жалоб на боли в животе. После осмотра медики вызвали бригаду скорой и полицию. У ребенка нашли закрытую травму живота, множественные гематомы на животе, конечностях, ягодицах и стопах, укусы на некоторых частях тела.
Врачи рассказали, что травмы девочка получила не в один день, и они имели разное происхождение. Ребенка отвезли в больницу имени Раухфуса и положили в реанимацию. Пострадавшей потребовалось хирургическое вмешательство.
По данным издания, мать девочки признала, что дочь «получила ремня», потому что обкакалась. Женщина с двумя детьми недавно приехала в северную столицу из Саратова и сейчас живет с сожителем. Полиция проводит проверку, материалы которой передадут в Следственный комитет.
Ранее в Петербурге суд арестовал 43-летнего местного жителя, которого обвинили в истязании 12-летней дочери. Ребенка периодически морили голодом, избивали, запирали в комнате и сажали на цепь.
Санкт-Петербург, Наталья Рязанова
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