В Петербурге девочка попала в реанимацию после побоев матери

Десятилетняя девочка в тяжелом состоянии поступила в больницу в Петербурге после избиения ремнем. Предварительно, побои нанесла мать ребенка, пишет «Фонтанка».

Мать привела девочку в поликлинику Калининского района из-за жалоб на боли в животе. После осмотра медики вызвали бригаду скорой и полицию. У ребенка нашли закрытую травму живота, множественные гематомы на животе, конечностях, ягодицах и стопах, укусы на некоторых частях тела.

Врачи рассказали, что травмы девочка получила не в один день, и они имели разное происхождение. Ребенка отвезли в больницу имени Раухфуса и положили в реанимацию. Пострадавшей потребовалось хирургическое вмешательство.

По данным издания, мать девочки признала, что дочь «получила ремня», потому что обкакалась. Женщина с двумя детьми недавно приехала в северную столицу из Саратова и сейчас живет с сожителем. Полиция проводит проверку, материалы которой передадут в Следственный комитет.

Ранее в Петербурге суд арестовал 43-летнего местного жителя, которого обвинили в истязании 12-летней дочери. Ребенка периодически морили голодом, избивали, запирали в комнате и сажали на цепь.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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