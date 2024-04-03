Обстрел ВСУ оставил без газа поселения Херсонской области

Украинские боевики повредили газораспределительную станцию «Каховка» в Херсонской области во время обстрела. Станцию лишь накануне вернули в рабочее состояние после предыдущего обстрела.

«Сегодня утром вследствие террористического обстрела украинскими формированиями левобережья Херсонщины вновь повреждена газораспределительная станция «Каховка». Без газоснабжения остались жители города Каховка, сёл Малокаховка, Любимовка, Коробки и Каменка», – написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

Он заверил, что ремонтная бригада «Херсоноблгаза» уже приступила к ремонту несмотря на то, что опасность новой атаки со стороны ВСУ сохраняется. Сальдо отметил, что противник намеренно пытается разрушать инфраструктуру, обеспечивающую жизнь мирных граждан.

2 апреля в Каховском округе восстановили подачу газа после ремонта газораспределительной станции. Объект был поврежден обстрелом с подконтрольной Киеву территории 21 марта.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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