Над Тульской и Белгородской областями сбили пять дронов ВСУ

Средства противоздушной обороны уничтожили пять украинских беспилотников самолетного типа в небе над Белгородской и Тульской областями. Об этом сообщило Минобороны России.
Попытки ВСУ совершить террористические атаки по объектам на российской территории были пресечены в ночь на четверг, 4 апреля, уточнили в ведомстве.
Три беспилотника были нейтрализованы в Белгородской области, два – над Тульской.
Ранее о сбитии двух украинских дронов сообщало министерство по региональной безопасности Тульской области. По его данным, пострадавших и разрушений нет.
Москва, Наталья Петрова
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