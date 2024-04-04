Над Тульской и Белгородской областями сбили пять дронов ВСУ

Средства противоздушной обороны уничтожили пять украинских беспилотников самолетного типа в небе над Белгородской и Тульской областями. Об этом сообщило Минобороны России.

Попытки ВСУ совершить террористические атаки по объектам на российской территории были пресечены в ночь на четверг, 4 апреля, уточнили в ведомстве.

Три беспилотника были нейтрализованы в Белгородской области, два – над Тульской.

Ранее о сбитии двух украинских дронов сообщало министерство по региональной безопасности Тульской области. По его данным, пострадавших и разрушений нет.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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