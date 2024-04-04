В ДНР нашли заминированный схрон с гранатометами

Сотрудники ФСБ и военной контрразведки Южного военного округа нашли схрон с оружием в Ясиноватском районе Донецкой Народной Республики. В тайнике было оружие, произведенное в Израиле, Великобритании, США, Швеции.

Неизвестные устроили схрон в гараже. Специалисты нашли внутри девять автоматов Калашникова АК-74 и АК-12, ручной противотанковый гранатомет RGW-90 израильского производства, два британских РПГ ASM L1A1, два американских РПГ M136a1 и четыре шведских РПГ RSV M4740, пишут «Известия».

Те, кто спрятал оружие в тайнике, заминировали его от посторонних. Силовики решили использовать взрывчатку и накладные заряды и уничтожили схрон вместе с оружием.

Ранее в ЛНР бойцы Росгвардии нашли схрон с боеприпасами иностранного производства и самодельными бомбами.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube