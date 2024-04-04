российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 4 апреля 2024, 10:04 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В ДНР нашли заминированный схрон с гранатометами

Сотрудники ФСБ и военной контрразведки Южного военного округа нашли схрон с оружием в Ясиноватском районе Донецкой Народной Республики. В тайнике было оружие, произведенное в Израиле, Великобритании, США, Швеции.

Неизвестные устроили схрон в гараже. Специалисты нашли внутри девять автоматов Калашникова АК-74 и АК-12, ручной противотанковый гранатомет RGW-90 израильского производства, два британских РПГ ASM L1A1, два американских РПГ M136a1 и четыре шведских РПГ RSV M4740, пишут «Известия».

Те, кто спрятал оружие в тайнике, заминировали его от посторонних. Силовики решили использовать взрывчатку и накладные заряды и уничтожили схрон вместе с оружием.

Ранее в ЛНР бойцы Росгвардии нашли схрон с боеприпасами иностранного производства и самодельными бомбами.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Донбасс, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия,