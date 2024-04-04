На границе России и Казахстана изъяли живого крокодила

Российские таможенники пресекли попытку незаконного вывоза на территорию Казахстана живого крокодила. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС) России.

Мужчина пытался вывезти за рубеж большой деревянный ящик. Сотрудники пункта пропуска «Орск» вскрыли коробку и обнаружили живого крокодила.

Хозяин рассказал, что купил рептилию в 2009 году и предъявил заполненный с нарушениями ветеринарный паспорт. При этом разрешительных документов на вывоз животного у мужчины не было.

В результате крокодила изъяли, решается его дальнейшая судьба. Проводятся оперативные мероприятия.

Орск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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