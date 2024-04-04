Двухлетний мальчик утонул в выгребной яме под Волгоградом

Двухлетний мальчик утонул в выгребной яме на хуторе Ширяевском в Волгоградской области. Следователи возбудили уголовное дело и проверяют, в каких условиях рос ребенок, сообщили в пресс-службе Управления Следственного комитета по региону.

ЧП случилось днем 3 апреля во дворе частного дома. Двухлетний мальчик играл один на улице и провалился в выгребную яму, откуда не смог выбраться без помощи взрослых.

«Ребенка обнаружила его мать, доставила в больницу, однако медики констатировали наступление смерти малолетнего. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», – говорится в сообщении.

Следователи назначили экспертизу для установления точной причины смерти мальчика. Также будет дана оценка условиям проживания и воспитания ребенка. Предварительно, семья погибшего на учетах в полиции не стояла.

В Пятигорске женщина родила мальчика и выбросила его в выгребную яму. Тело ребенка обнаружил сожитель женщины почти три недели спустя.

Волгоград, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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