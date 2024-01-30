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Вторник, 30 января 2024, 14:34 мск

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Жительница Пятигорска бросила своего сына умирать в выгребной яме

Жительница Пятигорска родила мальчика и выбросила его в выгребную яму. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Как установили следователи, женщина родила мальчика в частном доме поселка Горячеводский. Младенца мать выкинула в выгребную яму, после чего уехала в другой населенный пункт.

Тело ребенка обнаружил сожитель женщины почти три недели спустя. Он сообщил о произошедшем в полицию. Отмечается, что смерть младенца наступила в результате асфиксии.

Уголовное дело возбуждено по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

Пятигорск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / детоубийство

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