Жительница Пятигорска бросила своего сына умирать в выгребной яме

Жительница Пятигорска родила мальчика и выбросила его в выгребную яму. Об этом сообщает региональное управление СКР.
Как установили следователи, женщина родила мальчика в частном доме поселка Горячеводский. Младенца мать выкинула в выгребную яму, после чего уехала в другой населенный пункт.
Тело ребенка обнаружил сожитель женщины почти три недели спустя. Он сообщил о произошедшем в полицию. Отмечается, что смерть младенца наступила в результате асфиксии.
Уголовное дело возбуждено по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).
Пятигорск, Зоя Осколкова
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