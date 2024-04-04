Девочка получила перелом позвоночника на батуте в Ленобласти

Прыжки на батуте закончились для юной жительницы Ленинградской области переломом позвоночника. Ребенка отвезли в больницу, а случаем занялись правоохранители, пишет портал 78.ru.

Инцидент произошел 28 марта в детском загородном клубе в поселке Полянское Выборгского района. Восьмилетняя девочка выбрала развлечение на батуте, но прыжки закончились компрессионным переломом позвоночника. Девочку в состоянии средней тяжести отвезли в больницу.

Проводится проверка инцидента.

После аналогичного случая в Свердловской области суд взыскал с «Улей-парка» 500 тыс. рублей в пользу семьи пострадавшего ребенка.

Полянское, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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