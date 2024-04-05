ПВО уничтожила 53 украинских дрона над пятью российскими регионами

Силы противоздушной обороны прошедшей ночью и в пятницу рано утром перехватили и уничтожили 53 украинских беспилотника самолетного типа над пятью российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, над Ростовской областью нейтрализовано 44 дрона ВСУ, над Краснодарским краем – шесть БПЛА, над Саратовской, Курской и Белгородской областями ликвидировано по одному беспилотнику.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев ночью сообщал об уничтожении средствами ПВО более 40 целей в Морозовском районе региона. По его словам, в результате атаки повреждена электроподстанция, идут работы по восстановлению энергоснабжения.

ВСУ также попытались атаковать Ейский район Краснодарского края, заявил глава Ейского района Роман Бублик. Телеграм-каналы сообщали о не менее десяти взрывах, прогремевших над Ейском. «Вооруженные силы РФ сработали оперативно и слаженно, попытка террористической атаки по территории нашего региона пресечена на большом расстоянии от нашего района», – написал Бублик в своем телеграм-канале, отметив, что разрушений не зафиксировано.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин утром сообщил о сбитии беспилотника над городом Энгельс. «Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков предварительно нет», – уточнил он.

Напомним, в Курске обломками БПЛА, сбитых поздно вечером 4 апреля, повреждены павильоны Центрального рынка, пострадал жилой дом в одном из СНТ. Кроме того, произошло возгорание в двух частных домах и в здании Областного центра развития творчества детей и юношества, сообщал курский губернатор Роман Старовойт. «По предварительным данным, погибших и пострадавших среди гражданского населения нет», – написал он в своем телеграм-канале.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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