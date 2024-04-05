Поезд сбил легковушку в Забайкальском крае

Один человек погиб в результате столкновения легкового автомобиля и грузового состава в Забайкальском крае. Машина не успела проскочить переезд перед приближающимся составом.

ЧП случилось на перегоне Икабья-Сенаторский Восточно-Сибирской железной дороги. Около 07:40 по местному времени 5 апреля легковой автомобиль выехал на пути на регулируемом железнодорожном переезде несмотря на приближение поезда. Машинист применил экстренное торможение, но с учетом скорости и массы грузового состава остановить поезд вовремя не удалось.

«Водитель автомобиля скончался от полученных травм. Транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», – рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В Ярославской области поезд врезался на стоящий на переезде автобус с пассажирами. Все люди внутри автобуса погибли. Предварительно, дежурный на переезде был пьян и не опустил шлагбаум вовремя.

Чита, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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