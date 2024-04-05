В Ростовской области взорвался упавший дрон ВСУ: ранены 8 человек

Восемь человек пострадали в результате детонации взрывного устройства на упавшем украинском беспилотнике в Морозовском районе Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Инцидент произошел около 12:00. Пострадавшие проводили следственные действия на месте падения вражеских БПЛА недалеко от аэродрома, уточнил глава области.

Раненые доставлены в районную больницу. В Морозовск направлены дополнительные бригады медиков, проводятся следственные действия.

Ранее Голубев сообщил, что в результате ночной атаки беспилотников в Морозовском районе повреждены подстанция и ЛЭП. Без энергоснабжения на утро оставались около 600 жителей, ремонтные работы завершаются. «В 16-квартирном доме выбиты стекла в нескольких квартирах. На частном подворье повреждено ограждение и хозпостройки. Жителям будет оказана помощь в восстановлении имущества», – отметил губернатор.

В ночь на пятницу, 5 апреля, ВСУ предприняли массовую атаку на российские регионы при помощи беспилотников. По данным Минобороны, ПВО уничтожила 53 дрона в пяти регионах. Так, 44 БПЛА были нейтрализованы над Ростовской областью, шесть – над Краснодарским краем, по одному – в Саратовской, Курской, Белгородской областях.

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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