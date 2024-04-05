Российскую всадницу дисквалифицировали за избиение лошади

Федерация конного спорта России (ФКСР) дисквалифицировала всадницу Ксению Костыгову за грубое обращение с лошадью. Девушка избила животное во время соревнований.

Инцидент произошел во время турнира в Ярославле. Спортсменка била по морде коня Лорда Кельвина. Зрители написали петицию и потребовали наказать участницу, так как она бьет свою лошадь уже не первый раз.

В ФКСР назвали ситуацию недопустимой и дисквалифицировали Костыгову на два года. Это максимальное наказание, которое на данный момент могут применять к спортсменам.

«Благополучие лошадей – это самое важное в конном спорте и федерация будет всегда бороться с такими случаями и предотвращать, чтобы они не повторялись», – отметила генеральный секретарь ФКСР Елена Терехова.

Ярославль, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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