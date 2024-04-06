ПВО сбила «Вампиры» над Белгородщиной, но на земле много повреждений

Система ПВО сбила 10 реактивных снарядов, выпущенных с украинской стороны по Белгороду и району. Мирные жители не пострадали, но повреждены жилые дома, спорткомплекс, поликлиника.

По данным Минобороны РФ, противник использовал РСЗО RM-70 «Вампир». Утром 6 апреля 10 снарядов уничтожены над Белгородской областью.

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что мирные жители не пострадали. В Белгороде повреждены здания детской поликлиники №4, спортивного комплекса «Луч», где обломки пробили крышу. Различные повреждения выявили в 12 МКД (в 18 квартирах выбиты окна), магазине на первом этаже жилого дома. Осколками посечены три автомобиля.

В поселке Дубовое Белгородского района полностью сгорел частный дом, в четырех МКД посечены фасады и выбиты окна в 21 квартире. Также в разных поселениях района повреждены пять частных домов.

«К сожалению, разлет осколков всегда большой. Занимаемся оценкой, будем помогать с восстановлением всем жителям, как обычно», – заверил губернатор в своем телеграм-канале. Гладков находился на улице во время обстрела и укрылся в модульной конструкции, которые есть в разных районах города.

Украинские боевики рано утром также обстреляли село Вязовое в Краснояружском районе. Мирные граждане не пострадали. Повреждены фасады и кровли в двух частных домов, линия электроснабжения. Аварийные службы уже приступили к ремонту.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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