В Дагестане ребенок умер из-за взрыва газового котла

Двое взрослых и ребенок пострадали в результате взрыва газового котла в городе Избербаш в Дагестане. Позже мальчик умер в больнице, сообщил минздрав республики.

ЧП случилось накануне вечером в частном доме по улице Юсупова. По данным Следственного комитета, в подвале трехэтажного дома случилась утечка газа из топливного котла. Газ скопился, и произошел взрыв.

Супруги и их семилетний сын получили тяжелые травмы, всех отвезли в Избербашскую больницу. После оказания экстренной помощи пострадавших перевели в Ожоговый центр РКБ. Утром ребенок умер.

«Несмотря на все усилия врачей не удалось спасти мальчика. Специалисты Ожогового центра продолжают бороться за жизни его родителей, которые сейчас в крайне тяжелом состоянии с ожогами более 90% поверхности тела», – рассказали в минздраве.

Прокуратура начала проверку и даст оценку соблюдению требований законодательства в сфере обеспечения безопасной эксплуатации газового оборудования. СКР возбудил уголовное дело по п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В Башкирии двое взрослых и трое детей пострадали при пожаре из-за разгерметизация газового котла. Площадь пожара составила 120 кв.м.

Избербаш, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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