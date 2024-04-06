Власти объявили эвакуацию оренбургского поселка Рабочий

Администрация Орска призвала жителей поселка Рабочий срочно эвакуироваться. Из города вывезли более 700 человек. Специалисты предупредили, что паводок еще не достиг пика.

«Жителям поселка Рабочий также необходимо срочно эвакуироваться. Перевозить людей в ПВР будут автобусы, помогает служба ЯндексТакси. Уровень воды повысился значительно, в зонах подтопления передвигаться самостоятельно невозможно. Эвакуированы 711 человек, в том числе 210 несовершеннолетних», – говорится в сообщении администрации.

Уже 257 человек обратились в ПВР, и люди продолжают прибывать. С ними работают психологи. Число подтопленных домов превысило 2400, придомовых территорий выросло до 3065.

Из Оренбурга везут четыре мобильные электростанции разной мощности, едут грузовики и вездеходы. Теплоэлектростанции, снабжающие крупнейшие города Оренбуржья, работают в штатном режиме.

Мэр Орска Василий Козупица сообщил, что один из прорывов дамбы удалось устранить. «Вчера шла речь о двух местах. Один в более выгодной ситуации, удалось остановить течение. Там идет сейчас дренаж и укрепление дамбы», – приводят его слова «Известия».

Накануне вечером дамбу в Орске прорвало из-за резкого таяния снега и льда. Предварительно, МЧС предупреждало, что в зонге подтопления окажутся около четырех тысяч частных домов, где проживают порядка 10 тыс. человек.

Орск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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