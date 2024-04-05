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Пятница, 5 апреля 2024, 22:38 мск

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В Орске случился прорыв дамбы

МЧС России вечером в пятницу, 5 апреля, сообщило, что в Орске Оренбургской области прорвало дамбу. Спасатели с муниципальными службами проводят работы по укреплению дамбы и устранению порыва, – сообщают СМИ.

В экстренных службах региона сообщают: «В Орске произошел прорыв дамбы. Жителей города эвакуируют из домов, находящихся в зоне затопления. В зону подтопления могут попасть порядка 4 тыс. частных жилых домов. В домах могут проживать до 10 тысяч человек».

В правительстве Оренбургской области сообщили, что участок насыпной дамбы прорвало на территории старого Орска. Для эвакуированных подготовлено шесть ПВР (пунктов временного размещения). Объявлена срочная эвакуация всего Старого города, посёлка Никель, а также площади Гагарина, улиц Строителей и Докучаева.

Местные СМИ пишут: «О прорыве дамбы стало известно около 23:30. Паводок набирает обороты. Ириклинское водохранилище делает рекордные сбросы воды. Растет число подтопленных домовладений. …На сегодняшний день в Оренбургской области подтоплены 1100 жилых домов, 3734 приусадебных участка в 57 населенных пунктах. Эвакуировано 1663 человека, в том числе 421 ребенок».

Орск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Наводнение

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