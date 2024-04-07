Украинские дроны повредили газопровод в Белгородской области

ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью беспилотников. Никто не пострадал, но в результате ударов поврежден газопровод, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Атака произошла ранним утром 7 апреля. В поселке Ленинский Шебекинского округа дрон сбросил бомбу на крышу частного дома. Случился пожар, но его быстро потушили. Беспилотники также атаковали село Дроновка Грайворонского городского округа.

«Пострадавших нет. В результате четырех атак полностью сгорели два автомобиля. Повреждена линия газопередачи. Оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий в светлое время суток», – написал губернатор в телеграм-канале.

Накануне украинские боевики обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 «Вампир». Система ПВО сбила все 10 снарядов, но осколки нанесли много повреждений на земле.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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