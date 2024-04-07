Один человек погиб, двое пострадали при взрыве газа в Татарстане

Два человека пострадали, один погиб при взрыве газового баллона в городе Нурлат в Татарстане. ЧП случилось при установке натяжных потолков, сообщила пресс-служба МЧС России.

Поздно вечером 6 апреля во время установки натяжных потолков в двухэтажном доме по улице Заводской взорвался газовый баллон. В помещении вспыхнул огонь, который быстро перекинулся на четыре квартиры на обоих этажах.

Пожар разросся до 80 кв. м, наружные стены оказались разрушены. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. 40 специалистов и 12 единиц техники привлекли к борьбе с огнем. МЧС сообщило о ликвидации горения только утром 7 апреля.

«В результате происшествия пострадали три человека, из них один погиб. Из-под завалов спасли одного человека. В готовности пункт временного размещения на базе школы», – пояснили в главке министерства.

Прокуратура республики сообщила, что всех жильцов дома эвакуировали. Спасатели разбирают завалы. Прокуратура начала проверку обстоятельств и причин инцидента.

Взрыв газа случился в частном доме в Дагестане. Супруги и их семилетний сын со значительными ожогами доставлены в больницу. позже мальчик умер.

Нурлат, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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