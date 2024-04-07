Власти Оренбуржья опровергли новость о 66 пострадавших от паводка

Минздрав Оренбургской области опроверг сведения о множестве пострадавших в результате наводнения в Орске. Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в район ЧС. В некоторых районах вода поднялась до уровня второго этажа.

«Распространяемая информация о количестве пострадавших от паводка в Орске не соответствует действительности. На 7 апреля 18 зараженных норовирусом после употребления воды из централизованного источника водоснабжения. Других обращений в скорую помощь и лечебные учреждения, связанных с паводком, не зафиксировано», – говорится в сообщении регионального минздрава.

Все подхватившие норовирус находятся вне опасности, получают всю нужную помощь. Глава Роспотребнадзора Анна Попова приехала в Оренбургскую область и провела совещание по качеству воды. Прокуратура начала проверку по фактам повышения цен на бутилированную питьевую воду в магазинах региона, сообщили в ведомстве.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин назвал критической ситуацию с паводком. Он призвал жителей районов, в которых отключили электричество, быстро покинуть дома, поскольку они находятся в зоне с высоким риском затопления.

В регионе для граждан развернуты 11 пунктов временного размещения на восемь тысяч мест. Продолжается эвакуация жителей посёлка Строитель, где вода поднялась до уровня второго этажа. Автомобили на улицах полностью скрылись под водой. Спасатели вывозят людей на лодках, рассказали в МЧС.

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Оренбургскую область и отправился в Орск. Число подтопленных домов в Орске выросло до 4,5 тыс., по всей области в зоне бедствия оказались 6,3 тыс. домов, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Оренбург, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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